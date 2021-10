ProtonVPN: protocollo WireGuard e sconto fino al 33%

La software house svizzera ha annunciato il supporto per il protocollo WireGuard che si aggiunge a OpenVPN e IKEv2. ProtonVPN sceglie automaticamente quello più adatto al momento (funzionalità Smart Protocol), dando priorità a prestazioni e stabilità. Gli utenti che vogliono testare il nuovo protocollo possono approfittare dello sconto fino al 33% sull'abbonamento ai tre piani della VPN.

ProtonVPN: velocità WireGuard a partire da 3,29 euro/mese

ProtonVPN possiede una rete composta da oltre 1.400 server posizionati in 61 paesi. Alcuni di essi offrono una maggiore protezione, in quanto parte dell'infrastruttura Server Core (sono situati in data center “rinforzati" in Svizzera, Svezia e Islanda). Tutti i dischi sono cifrati per garantire la massima sicurezza.

Il traffico è ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Come detto, oltre a OpenVPN e IKEv2, ProtonVPN supporta anche WireGuard, protocollo open source che offre velocità, stabilità e sicurezza (integrato anche nel kernel Linux dalla versione 5.6). WireGuard è abilitato su tutti i dispositivi supportati: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Android TV e Amazon Fire TV.

Tra le funzionalità avanzate c'è il Kill Switch (disattiva automaticamente il collegamento ad Internet, se cade la connessione alla VPN). Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento mensile, annuale o biennale. Quest'ultima opzione consente di risparmiare il 33%. I prezzi dei tre piani sono quindi:

Basic: 3,29 euro/mese

Plus: 6,63 euro/mese

Visionary: 19,96 euro/mese

Il piano Basic offre accesso a oltre 350 server, due connessioni contemporanee, supporto BitTorrent e adblocker. Il piano Plus offre accesso a oltre 1.300 server, dieci connessioni contemporanee, supporto BitTorrent, adblocker, supporto servizi di streaming, Secure Core e Tor. Il piano Visionary aggiunge l'account ProtonMail al piano Plus.