Prova 1Password gratis e mantieni alta la sicurezza del tuo team

Sei preoccupato per la sicurezza online del tuo team e vorresti trovare una soluzione affidabile per proteggere i tuoi account senza rallentare la produttività? Ecco la risposta: 1Password Teams. Questo tool completo di gestione delle password offre un’ampia gamma di funzionalità per proteggere le tue informazioni aziendali in modo efficace e senza complicazioni. Puoi scoprire come funziona 1Password Teams grazie alla prova gratuita della durata di 14 giorni disponibile online.

Quali sono i vantaggi di 1Password Teams?

1Password Teams semplifica la sicurezza online, perché ti permette di creare e utilizzare password forti e univoche senza sforzo, oltre che di accedere a tutti i tuoi account con un solo clic. Anche la condivisione è semplice, perché la piattaforma ti permette di condividere in modo sicuro tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare insieme. Dai accesso ai tuoi dipendenti per i login, i documenti, le carte di credito e altro ancora, su tutti i loro dispositivi.

Con 1Password Teams, ottieni accesso a strumenti potenti ma facili da utilizzare che ti permettono di tenere sotto controllo la sicurezza online del tuo team. Tra questi:

Verificare se gli indirizzi email aziendali o le credenziali sono stati compromessi in una violazione dei dati e ricevere avvisi in caso di account compromessi, in modo da poter aggiornare le password immediatamente

sono stati compromessi in una e ricevere avvisi in caso di account compromessi, in modo da poter aggiornare le immediatamente Controllare la forza delle tue password , identificare password deboli e duplicate

, identificare e duplicate Individuare i siti web che supportano l’ autenticazione a due fattori

Invitare i tuoi dipendenti in pochi minuti

Compilare automaticamente i dettagli dell’account solo sui siti in cui li hai salvati

1Password Teams è stato adottato con fiducia da oltre 100.000 aziende. Questo è un testimone della sua efficacia e della sua capacità di soddisfare le esigenze delle imprese moderne per la sicurezza delle password e la gestione dei team. Prova 1Password Teams gratuitamente per 14 giorni e scopri come puoi rafforzare la sicurezza online del tuo team senza alcun impegno: la sicurezza online non deve essere complicata. Il prezzo, al termine della prova, sarà di 19,95 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.