Prova 6 mesi gratis di Apple Music con questo "trucco"

Apple Music è il servizio streaming musicale del colosso statunitense. La piattaforma offre più di 100 milioni di canzoni senza pubblicità, l’audio spaziale, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, nonché l’ascolto offline.

L’abbonamento mensile ad Apple Music costa 10,99 euro al mese. Volendo, però, è possibile ottenere 6 mesi gratis con l’acquisto di un nuovo iPhone, un paio di AirPods, un prodotto Beats o un HomePod. Al termine, poi, è possibile scegliere se rinnovare a 10,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere una prova gratuita di 6 mesi del servizio Apple Music occorre prima di tutto acquistare uno dei seguenti dispositivi:

iPhone : vanno bene tutti i modelli oggi in commercio

: vanno bene tutti i modelli oggi in commercio AirPods : i modelli compatibili sono gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Max e gli AirPods Pro

: i modelli compatibili sono gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Max e gli AirPods Pro HomePod : nel caso specifico sono idonei gli speaker HomePod tradizionali e gli HomePod mini

: nel caso specifico sono idonei gli speaker HomePod tradizionali e gli HomePod mini Beats: i prodotti compatibili sono Beats Studio Pro, Beats Studio Buds+, Beats Fit Pro, Powerbeats Pro, Beats Studio Buds

Dopo l’acquisto di un dispositivo idoneo, è possibile procedere con il riscatto della prova gratuita. Se ad esempio hai comprato un nuovo iPhone, dovrai:

accendere il telefono ed effettuare l’accesso con il tuo ID Apple

aprire l’applicazione Apple Music

toccare Ottieni 6 mesi gratis nel banner che compare in automatico

Qualora il banner dell’offerta non dovesse comparire, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS. In alternativa, verifica che l’offerta non si trovi nella sezione Home.

Puoi riscattare la tua prova gratuita di 6 mesi tramite questa pagina di Apple Music. Ti ricordiamo inoltre che tutti i nuovi utenti Apple Music beneficiano di un periodo di prova di 1 mese.