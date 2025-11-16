Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani

Un mese di ascolto gratuito per scoprire oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità, con qualità audio avanzata e contenuti esclusivi. È la promozione Apple Music, che ti permette di provare tutte le funzioni premium GRATIS per un intero mese. Ecco tutti i dettagli della promozione e come riscattarla.

Tutto quello che c’è da sapere sulla promo Apple Music

Il catalogo di Apple Music è immenso: oltre 100 milioni di brani ascoltabili senza pubblicità e con una qualità audio di livello superiore. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos l’audio è tridimensionale, mentre la definizione lossless mantiene tutti i dati del file musicale originale, garantendo una fedeltà elevatissima.

Sono disponibili ovviamente delle funzionalità aggiuntive, come Apple Music Sing che trasforma ogni brano in un karaoke, l’ascolto offline e la playlist con consigli su misura per l’utente. Per sfruttare al massimo l’audio spaziale basta un paio di cuffie o auricolari compatibili collegati a un dispositivo Apple aggiornato: iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K.

La piattaforma supporta inoltre CarPlay, altoparlanti intelligenti come HomePod, Sonos e Amazon Echo, oltre a smart TV e sistemi Android e Windows. Chi si iscrive per la prima volta può ottenere 1 mese gratis, poi l’abbonamento prosegue a 10,99 euro al mese. Puoi comunque sempre scegliere di annullare l’abbonamento quando vuoi, senza penali.

Accedere alla promozione è semplice: collegati ad Apple Music, iscriviti e approfitta di un mese di accesso completo gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.