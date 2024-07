Prova gratis Apple Music per 6 mesi con uno di questi dispositivi

Grazie all’iniziativa promossa dalla casa di Cupertino, gli utenti che acquistano un iPhone, gli auricolari AirPods, un HomePod o un prodotto Beats idoneo, beneficiano di una prova gratuita di 6 mesi per Apple Music. Per riscattare l’offerta si hanno 90 giorni di tempo dalla prima configurazione del dispositivo.

Apple Music è il servizio streaming musicale del colosso statunitense, con più di 100 milioni di brani e 30 mila playlist senza pubblicità. In più offre funzionalità esclusive come l’audio spaziale e l’opzione Apple Music Sing, attraverso la quale gli utenti possono ascoltare i propri brani preferiti e leggere in tempo reale il testo della canzone.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Ecco l’elenco completo dei dispositivi idonei alla prova gratuita di 6 mesi della piattaforma streaming Apple Music:

iPhone : tutti i modelli che supportano l’ultima versione del sistema operativo iOS

: tutti i modelli che supportano l’ultima versione del sistema operativo iOS AirPods : gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro e gli AirPods Max

: gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro e gli AirPods Max HomePod : il tradizionale HomePod e quello in formato più piccolo (HomePod mini, ndr)

: il tradizionale HomePod e quello in formato più piccolo (HomePod mini, ndr) prodotti Beats compatibili: Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Studio Buds

Questi sono invece i passaggi da seguire per il riscatto dell’offerta:

Accendi il tuo iPhone ed esegui l’accesso con le credenziali dell’ID Apple. Apri l’app Apple Music. Attendi la comparsa del banner dell’offerta, quindi tocca “Ottieni 6 mesi gratis”.

Nel caso il banner non dovesse comparire, prova ad accedere alla sezione Home dell’app (lo troverai lì). Se così non fosse, accertati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del dispositivo.

Puoi riscattare la tua prova gratuita di Apple Music tramite questa pagina.