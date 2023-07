Prova gratis LastPass: non te ne pentirai

Sebbene possa sembrare fuorviante, un password manager non si limita soltanto a memorizzare le password.

Questa cassaforte virtuale non solo consente l’archiviazione sicura delle password, ma offre anche la possibilità di proteggere e archiviare informazioni aggiuntive, inclusi dettagli di pagamento e documenti personali, in un comodo formato digitale, garantendo una costante accessibilità.

Con una solida base di utenti di 33 milioni, LastPass è all’avanguardia nelle moderne soluzioni per la gestione della sicurezza online.

Il suo obiettivo primario è quello di offrire uno spazio riservato e sicuro per l’archiviazione di tutte le informazioni sensibili.

Ora hai la possibilità di attivare e utilizzare questo servizio gratuitamente per la durata di un mese.

Tutti i vantaggi offerti da LastPass

Ci sono diverse caratteristiche degne di nota che contraddistinguono LastPass:

dopo aver salvato una password , rimane accessibile quando necessario, garantendo un accesso rapido e semplice al sito web;

, rimane accessibile quando necessario, garantendo un accesso rapido e semplice al sito web; per accedere al tuo account senza la necessità di una password, puoi utilizzare LastPass Authenticator al posto della tua password principale;

al posto della tua password principale; una funzione di generazione di password è integrata nel sistema, producendo password casuali e lunghe.

LastPass offre agli utenti due scelte quando si tratta di gestione delle password. Utilizzando LastPass Free, le persone hanno la possibilità di salvare una password una volta e accedervi comodamente su più dispositivi dello stesso tipo.

Al contrario, LastPass Premium offre agli utenti vantaggi distinti che non sono disponibili nella versione gratuita.

Questi vantaggi comprendono la possibilità di accedere al proprio account da qualsiasi dispositivo, oltre a 1 GB di spazio di archiviazione per i file crittografati in modo sicuro.

Inoltre, offre una dashboard di sicurezza per il monitoraggio e la gestione della sicurezza dell’account, il monitoraggio del dark web per una protezione avanzata, l’accesso di emergenza per le persone designate e il supporto tecnico prioritario.

Il costo di LastPass Premium è fissato a 2,90 euro al mese. Tuttavia, hai la possibilità di provare il piano Premium senza alcun costo per una durata di 30 giorni prima di prendere la decisione di abbonarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.