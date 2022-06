Prova le funzioni di pCloud: 2 TB di spazio a 9,99€

PCloud è uno tra i pochi provider che permettono di acquistare uno spazio di archiviazione cloud a tempo indeterminato, senza abbonamento né costi aggiuntivi. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio sarà tuo per sempre. Vorresti provare le funzionalità per tre mesi a un prezzo scontato? Grazie alla nuova promozione è possibile: il piano “Premium Plus” da 2 TB ora costa solamente 9,99 euro (invece di 29,97) per una durata complessiva di novanta giorni.

PCloud non è soltanto un semplice spazio di archiviazione, ma offre tante funzionalità molto utili, che potrai provare in prima persona. Innanzitutto, il team di pCloud ha studiato il proprio prodotto affinché possa essere integrato con qualsiasi dispositivo: che tu abbia uno smartphone, un PC o entrambi, un file caricato sarà sempre sincronizzato tra tutti i device e potrai accedervi in qualsiasi momento.

Sono inoltre disponibili diverse opzioni di condivisione, sia cartelle condivise che tramite link, e un media player integrato per riprodurre video o musica. Ovviamente la sicurezza è d’obbligo: pCloud applica protocolli con protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file caricati, di cui vengono comunque effettuate cinque copie su server differenti.

Sono migliaia gli utenti (tra cui alcuni noti brand) che hanno scelto l’affidabilità di pCloud e delle sue funzionalità. Se anche tu vuoi provare tutti i suoi strumenti e opzioni senza investire immediatamente in un piano permanente, puoi farlo grazie alla nuova promozione: il piano “Premium Plus” da 2 TB è infatti disponibile a soli 9,99 euro per un periodo di tempo di novanta giorni.

