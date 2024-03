Prova Novakid GRATIS: lezioni di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni

Novakid è un modo efficace e divertente per far apprendere l’inglese ai tuoi bambini comodamente da casa. La piattaforma offre un innovativo approccio all’immersione linguistica, rendendo l’apprendimento dell’inglese un’esperienza semplice, veloce e divertente per bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Iscriviti online e ottieni una lezione di prova GRATIS.

Ecco perché scegliere Novakid

Il segreto del successo di Novakid risiede nell’immersione linguistica totale. Gli insegnanti certificati madrelingua sono esperti nell’insegnamento dell’inglese ai bambini: ognuno ha ottenuto la Certificazione Internazionale di Insegnante della lingua inglese e partecipa regolarmente a corsi di formazione per garantire lezioni di altissima qualità.

Inoltre, approccio e velocità dei corsi sono adattati in base all’età e alle caratteristiche individuali di ciascuno studente. Le lezioni si svolgono comodamente da casa tua, in una classe virtuale interattiva: non dovrai acquistare nessun materiale, né scaricare programmi. Grazie al sistema Novakid, i bambini possono imparare giocando grazie a un account dedicato. Al tempo stesso, i genitori – che avranno un loro account personale – hanno accesso a video e slide per monitorare i progressi dei figli.

Novakid adotta uno standard europeo d’insegnamento basato sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), garantendo un apprendimento di alta qualità e riconosciuto a livello internazionale. In più, i piccoli studenti avranno accesso a tecnologie d’avanguardia, come le lezioni in realtà virtuale che permette loro di esplorare e visitare musei e gallerie d’arte di tutto il mondo senza spostarsi.

Iscriviti oggi stesso a Novakid per ottenere una lezione di prova gratuita e avere un assaggio della qualità che la piattaforma offre nell’insegnamento dell’inglese per i bambini dai 4 ai 12 anni.