PS5 a rate: la GUIDA COMPLETA per averla subito

Sebbene la situazione di PlayStation 5 sia in graduale miglioramento, è ancora difficile trovarla facilmente. Al di là di sporadici drop da parte delle catene, che stanno comunque diventando sempre più frequenti, la PS5 continua a rimanere l’oggetto del desiderio introvabile di molti appassionati.

Una mano può dartela Vodafone, specie se preferisci avere la PS5 a rate: sottoscrivendo l’offerta Family Plan V-Max puoi infatti acquistare anche la console pagandola soltanto 24,99 euro al mese per due anni. E si tratta di un pacchetto completo.

Parliamo infatti del bundle che include la PlayStation 5 Digital Edition, una copia di God of War Ragnarok e ben due ricariche PSN da 35 euro ciascuna che ti permetteranno di acquistare uno o più giochi in digitale direttamente dal PlayStation Store.

Come aderire all’offerta per avere PS5 a rate con Vodafone

Per acquistare il tuo dispositivo con Vodafone, in questo caso la PS5 Digital Edition, devi prima scegliere l’offerta Family Plan V-Max.

Con questo piano da 34,90 euro al mese, hai il servizio di linea fissa con fibra alla massima velocità, le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri, il router Vodafone WiFi 6 Station compatibile con fino a 120 dispositivi e una SIM 5G per il tuo smartphone con minuti, SMS e Giga illimitati.

L’operatore che ti seguirà nella procedura di attivazione ti guiderà infine all’acquisto della PlayStation 5 concordando con te il giorno della consegna direttamente a casa. Poi, pagherai l’importo rateizzato in 24 comode rate, anche con carta di credito.

Se in futuro decidessi di disdire l’offerta di Rete Vodafone Fibra naturalmente non dovrai restituire la PS5, ma potrai continuare a pagare le rate se devi ancora terminarle oppure estinguere il debito residuo in un’unica soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.