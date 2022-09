PS5 in vendita su Amazon, 16 settembre (UPDATE)

Senza perdere tempo, la PS5 è disponibile su Amazon. Ora! La console next-gen di casa Sony torna in vendita sull’e-commerce nella Standard Edition dotata di lettore per i giochi su disco, proposta da uno store europeo.

ATTENZIONE: qualche utente ha provato ad acquistare il prodotto e, verificando il venditore, ci ha comunicato che a suo avviso potrebbe non essere affidabile.

PS5 Drop su Amazon, approfittane subito

Considerando quanto sia introvabile, non dubitiamo andrà sold out entro pochi minuti. Il consiglio per chi desidera comprare PlayStation 5 è dunque quello di procedere subito all’ordine e non lasciarsi sfuggire l’opportunità.

PS5 è ancora oggi molto rara, nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio sul mercato. Il motivo è da ricercare principalmente nella crisi dei chip che ha fortemente rallentato i ritmi di produzione, lasciando molti player a bocca asciutta. Tra i punti di forza segnaliamo l’uscita video in grado di supportare la risoluzione 8K e una potenza di calcolo senza compromessi.

Il pacco include la console next-gen e il joypad wireless ufficiale DualSense. Non si tratta di un bundle, dunque chi lo acquista può decidere di comprare separatamente i giochi, un secondo controller o gli accessori. La spesa da affrontare è 550 euro, come da listino Sony. La spedizione è gratuita e garantita entro pochi giorni.

Aggiornamento: è già sold out, appuntamento al prossimo PS5 Drop!

