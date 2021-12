PS5 + CoD Vanguard disponibile su Unieuro: ADESSO

Senza perdere tempo, PS5 è tornata in vendita, disponibile su Unieuro in un bundle che include Call of Duty: Vanguard. La puoi comprare a questo link, ma come sempre il sold out è dietro l'angolo.

Bundle: PS5 e Call of Duty Vanguard su Unieuro

Il bundle include la console nella Standard Edition (quella con il lettore ottico), il titolo sparatutto di Sledgehammer/Activision, un secondo controller nella colorazione Midnight Black e una Live Card dal valore di 20 euro, per un prezzo totale di 649,97 euro.

È forse l'ultima opportunità prima di Natale per allungare le mani su PlayStation 5. Immaginiamo il Drop non duri molto (come sempre): gli interessati non devono perdere tempo e completare l'ordine il prima possibile per evitare il sold out.

… articolo in aggiornamento