PS5: i bundle sono disponibili nei negozi GameStop

Nuova occasione per chi ancora non è riuscito ad acquistare PlayStation 5: la console next-gen di casa Sony torna oggi in vendita nei negozi fisici della catena GameStop, da prenotare. Non sarà comunque facile portarsi a casa un'unità, stando a quanto trapelato ce ne sono solo 1.050 per tutta Italia.

GameStop: un migliaio di bundle PS5 negli store

A svelarlo Roberto Serrano' con il tweet allegato di seguito che mostra un documento distribuito internamente alla catena. Al prezzo di 699,99 dollari è disponibile l'edizione Standard della piattaforma (quella con lettore ottico), i titoli Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, Cyberpunk 2077 (versione PS4), le cuffie Sades Spirit e il Blu-ray 4K del film Godzilla vs Kong.

PlayStation 5 bundle available TODAY 🔥 at GameStop 🇮🇹

PlayStation 5 bundle available TODAY at GameStop Italy - Only In Store PS5 + Far Cry 6, Spider-Man 1+2, Assassin's Creed Valhalla, Headset Sades Spirit, Cyberpunk 2077, Blu-ray Godzilla vs Kong

In uno degli A4 si legge anche della disponibilità del “Bundle 32 Naked” ovvero la “console liscia”, ma con il limite a una sola unità per ogni store. Non fatichiamo a immaginare l'ennesimo sold out dietro l'angolo, come ormai accade fin dal lancio della console sul mercato risalente a un anno fa.

Proprio in questi giorni, Sony ha ufficializzato la decisione di rallentare i ritmi di produzione di PS5 a causa della crisi dei chip che impedisce al gruppo di rifornirsi delle componenti necessarie all'assemblaggio.