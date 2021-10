Aspettando il Drop: dove sono le PS5 di Mediaworld?

L'ultimo PS5 Drop di Mediaworld risale ormai quasi a un mese fa: era il 21 settembre, quando lo store online della catena proponeva alcune unità della console in versione Digital Edition. Poi più nulla, il silenzio. Considerando la cadenza delle vendite organizzate nel recente passato, un nuovo appuntamento potrebbe essere alle porte.

PS5 Drop su Mediaworld: quando il prossimo?

Al momento la sezione dedicata sull'e-commerce non fornisce alcuna indicazione utile. Sappiamo però che l'azienda è solita annunciare l'opportunità con qualche giorno di anticipo, come avvenuto il mese scorso attraverso la pagina ufficiale Facebook, così da catalizzare l'attenzione e creare hype. È dunque lecito attendersi a breve la comparsa di un post come quello condiviso a metà settembre (e visibile qui sotto).

In vista delle festività, il consiglio per coloro intenzionati a mettere una PlayStation 5 sotto l'albero è quello di tenere d'occhio anche gli store online di GameStop, Unieuro e Amazon, così da poter approfittare immediatamente della disponibilità al prossimo Drop.

Intanto, nei giorni scorsi Sony ha lanciato negli Stati Uniti un sito dedicato a chi finora non è ancora riuscito ad allungare le mani su PS5: una sorta di waiting list ufficiale, a cui iscriversi per ricevere una notifica immediata in caso di disponibilità e non dover fare i conti con l'ennesimo inevitabile sold out. Purtroppo, al momento, l'iniziativa non riguarda altri territori.