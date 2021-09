PS5 torna in vendita su Mediaworld: COMPRALA ORA (21 settembre)

Hai una nuova possibilità per acquistare PS5, se ancora non ci sei riuscito: la console next-gen di casa Sony torna in vendita su Mediaworld. L'appuntamento è fissato per le ore 15:00 di oggi, martedì 21 settembre, con un Drop che metterà a disposizione la piattaforma a coloro che non perderanno tempo completando l'ordine il prima possibile.

PS5 disponibile su Mediaworld: è la tua occasione

La piattaforma non ha bisogno di particolari presentazioni, non a caso è sold out fin dal lancio di quasi un anno fa. È stata progettata per offrire un'esperienza di gaming evoluta, con pieno supporto alla risoluzione 4K e funzionalità avanzate per l'intrattenimento multimediale. La Digital Edition che torna disponibile oggi su Mediaworld è la più economica tra quelle commercializzate.

Il consiglio per gli interessati è di accedere in anticipo a questo link, eseguire il login al proprio account Mediaworld (o crearlo in caso di necessità) e accertarsi di aver configurato correttamente uno dei metodi di pagamento accettati (PayPal o carta di credito), così da farsi poi trovare pronti al momento dell'acquisto.

Incluso nella confezione il controller DualSense che gli ingegneri Sony hanno progettato partendo dal design di successo delle generazioni precedenti ed evolvendolo per rispondere alle esigenze manifestate dai giocatori. Se ne stai cercando un altro per sfidare offline i tuoi amici, lo trovi in sconto su Amazon.

Aggiornamento (21/09/2021, 16.00): dopo poco meno di un'ora, il Drop è concluso con l'ennesimo sold out.