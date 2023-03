PS5+GoW in sconto di 47€ se attivi questo coupon

Ora che trovare una PS5 da acquistare è finalmente più semplice, è giunta l’ora di mettersi alla ricerca degli sconti: quello proposto oggi su eBay consente di comprare il bundle che include il gioco God of War Ragnarok a un prezzo ridotto di 46,77 euro rispetto al listino. Un risparmio non indifferente, di cui approfittare semplicemente inserendo il codice ITPERH9YJS358J7M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento e confermare l’ordine.

Il bundle PS5+God of War Ragnarok in sconto

È la Standard Edition ovvero la versione della piattaforma con lettore di dischi e software Astro’s Playroom preinstallato. Oltre alla console e al titolo sviluppato da Santa Monica Studio, è incluso anche il controller wireless ufficiale DualSense nella colorazione White, progettato da Sony per un’esperienza di gaming senza compromessi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il bundle PlayStation 5 in questione al prezzo finale di soli 579 euro, con uno sconto totale che arriva a 46,99 euro rispetto al listino. Come scritto in apertura, per approfittare dell’occasione non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, inserirendo il codice ITPERH9YJS358J7M prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito/debito.

L’affare è proposto da un venditore italiano che offre inoltre la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Il prodotto è nuovo e consegnato nel suo imballo originale integro.

