PS5: CLAMOROSA PROPOSTA SU eBAY, subito uno sconto

Non ci aspettavamo di scrivere così presto un articolo del genere, considerato che la console è stata introvabile per due anni, ma adesso è tutto vero: la PS5 Standard Edition può essere tua adesso e persino con uno sconto rispetto al prezzo di listino.

Su eBay puoi acquistarla a 519 euro con spedizione inclusa nel prezzo e consegna in pochi giorni. Il venditore è italiano e affidabile con numerosi feedback positivi: in ogni caso, hai sempre la garanzia cliente eBay che ti protegge da ogni eventuale imprevisto. Che occasione però: non te la puoi proprio far scappare.

PS5 Standard Edition in offerta: sì, è tutto vero

Stiamo parlando, appunto, della PS5 Standard Edition, la più ricercata dotata di lettore disco blu-ray oltre che di tutte le caratteristiche che contraddistinguono la console. Dal disco SSD da 825GB al controller wireless DualSense con tutte le sue funzioni innovative, tra cui spiccano grilletti adattivi e feedback aptico.

Da menzionare poi tutto ciò che la PlayStation 5 ha da offrirti: possibilità di giocare fino a 120FPS e persino in 8K con alcuni titoli, retrocompatibilità con i giochi PlayStation 4, abbonamenti PlayStation Plus con cui ricevere giochi gratuiti ogni mese e decine di titoli esclusivi e multipiattaforma tra cui scegliere.

Insomma, la console più desiderata del mercato ora puoi farla tua addirittura con uno sconto: solo 519 euro su eBay, contro i 549 euro richiesti ufficialmente da listino. Se pensi che fino ad un paio di mesi fa si trovava soltanto a 800 o 900 euro sembra di vivere un sogno.

