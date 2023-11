PS5 + COD MMW III è bundle perfetto per gli amanti degli FPS (ed è SCONTATO!)

Se sei un appassionato di videogiochi, questa è un’offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. La PlayStation 5 + CALL OF DUTY MW III è ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 20%. Invece di 619,99€, puoi portare a casa questo bundle per soli 499,99€. Un risparmio significativo per ottenere una delle console di gioco di ultima generazione e uno dei giochi di sparatutto in prima persona di maggior successo.

Ecco cosa troverai in questo eccezionale bundle

PlayStation 5 Console: La console di gioco di ultima generazione che ha rivoluzionato l’esperienza di gioco. Con grafica eccezionale, prestazioni straordinarie e una vasta libreria di giochi, la PlayStation 5 è la scelta perfetta per i veri appassionati di videogiochi.

CALL OF DUTY MW III: Questo gioco di sparatutto in prima persona è un classico intramontabile. Unisciti alla battaglia, affronta nemici spietati e sfrutta le tue abilità tattiche per sopravvivere. Con grafica mozzafiato e modalità di gioco coinvolgenti, CALL OF DUTY MW III è un’esperienza imperdibile.

Questo bundle include anche tutti gli accessori essenziali, tra cui il controller wireless DualSense, la base, cavi HDMI, di alimentazione e USB, insieme a materiali stampati e un codice promozionale per il gioco completo.

Non perdere l’opportunità di ottenere la PlayStation 5 e CALL OF DUTY MW III a un prezzo incredibilmente ridotto. Questa offerta è perfetta per chi desidera immergersi in mondi virtuali emozionanti, affrontare sfide avvincenti e vivere un’esperienza di gioco di livello superiore. Sia che tu sia un veterano dei videogiochi o stia iniziando il tuo viaggio nel mondo del gaming, questo bundle è una scelta eccezionale.

La data di uscita è prevista per il 10 novembre 2023, il che significa che non dovrai aspettare a lungo per iniziare la tua avventura nel campo di battaglia. Assicurati di approfittare di questa offerta imperdibile e preparati a vivere un’esperienza di gioco straordinaria con la PlayStation 5 + CALL OF DUTY MW III a soli 499,99€ invece di 619,99€.