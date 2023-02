PS5 con 40 euro di sconto: ci credi? È tutto vero su eBay

Fino a un mese fa la notizia inaspettata era quella di riuscire a trovare una PlayStation 5. Oggi possiamo raccontarti addirittura di una decisa offerta: su eBay il bundle che include la PS5 Standard Edition con una copia di God of War Ragnarok è disponibile con uno sconto di addirittura 40 euro sul listino.

La spedizione è compresa nel prezzo con consegna prevista nel giro di qualche giorno: un’occasione più unica che rara, non tanto nel riuscire ad acquistare una PS5, ormai diventato molto facile, quanto nel farlo addirittura con uno sconto corposo.

PS5 con God of War con 40 euro di sconto: il miracolo firmato eBay

Il bundle, come detto, è quello ormai noto a tutti: all’interno della confezione troverai la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco accompagnata da un controller wireless DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione, il cavo di ricarica USB-C e una copia digitale di God of War Ragnarok.

Il venditore italiano vanta un ottimo score in termini di feedback positivi con recensioni recenti che attestano la sua sua serietà. In ogni caso, hai la garanzia cliente eBay che ti protegge da ogni previsto e che ti rimborserà la cifra per intero se non riceverai l’oggetto che hai ordinato.

In ogni caso puoi stare davvero tranquillo e sfruttare l’occasione per acquistare il bundle PS5 con God of War Ragnarok con uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo ufficiale. Occasione più unica che rara, di questi tempi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.