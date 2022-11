PS5: il controller DualSense nero in forte sconto

Segnaliamo un’offerta Amazon per la Settimana del Black Friday di cui approfittare finché disponibile: DualSense, il controller PS5 ufficiale, è in vendita oggi al prezzo di soli 49,98 euro. Un’idea davvero azzeccata per il regalo di Natale perfetto a un appassionato di videogiochi. O perché no, a se stessi.

Black Friday: DualSense (PS5), l’offerta Amazon

Ricordiamo che il joypad è compatibile anche con PC e con le altre piattaforme che supportano la connettività wireless tramite Bluetooth o via cavo. Considerando la percentuale di sconto, è meglio approfittarne prima del quasi inevitabile sold out.

Con microfono e altoparlante integrati, non è un controller come tutti gli altri. A caratterizzarlo è anzitutto un design ergonomico studiato e ottimizzato da Sony, oltre al feedback aptico e ai trigger adattivi lo rendono il migliore mai visto nella famiglia PlayStation. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Chiudiamo ricordando che, per l’intero periodo del Black Friday, Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Maggiori nella pagina dedicata all’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.