PS5 Digital Edition disponibile su MediaWorld: ORA

Senza perdere troppo tempo: la PlayStation 5 è tornata in vendita. Il Drop di oggi è proposto da MediaWorld ed è accessibile a QUESTO LINK.

PS5 Drop: la Digital Edition è su MediaWorld

Si tratta della PS5 in versione Digital Edition. Dal contatore delle unità disponibili apprendiamo che ne sono state messe in vendita 641. Non molte, gli interessati devono necessariamente incrociare le dita e sperare di poterne mettere una nel carrello prima dell’ennesimo, inevitabile sold out. Basta un click per mettersi pazientemente in coda.

Il numero di PlayStation 5 disponibili è ancora molto contenuto. La crisi dei chip continua a frenare i ritmi di produzione. È così ormai da un anno e mezzo, fin dal lancio avvenuto a fine 2020. La speranza è che la situazione possa migliorare nel corso dell’anno, anche se le previsioni formulate da analisti e addetti ai lavori sono tutt’altro che ottimiste.

Ad ogni modo, oggi chi desidera allungare le mani sulla console next-gen di casa Sony può tentare la fortuna e partecipare al PS5 Drop di MediaWorld.

Ricordiamo che la Digital Edition è quella sprovvista di lettore per i titoli su supporto fisico, compatibile dunque esclusivamente con i giochi in formato digitale. Al momento, non si hanno notizie di altri stock in arrivo sullo store della catena o altrove. Meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Aggiornamento: la console è sold out, il Drop è concluso.

