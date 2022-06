PS5 Drop su Amazon, 15 giugno (update)

Le poche unità fin qui disponibili hanno impedito a molti appassionati di comprare PlayStation 5: oggi potrebbe essere l’occasione giusta. Grazie al nuovo PS5 Drop organizzato da Amazon è possibile allungare le mani sulla piattaforma, ma come sempre bisogna far presto. Senza perdere altro tempo, ecco il link per metterla subito nel carrello e completare l’ordine prima dell’inevitabile sold out.

PS5 Drop: la tua occasione per comprare PlayStation 5

Trovare la console next-gen di casa Sony ha rappresentato fino a oggi una vera e propria impresa ai limiti dell’impossibile. Le scorte sono state limitate fin dal lancio, risalente nel novembre 2020, sia sugli scaffali dei negozi fisici sia su quelli virtuali degli store online. C’è chi ne ha approfittato, rimettendo in vendita i pezzi in circolazione a prezzi folli: il consiglio è quello di starne alla larga e, armandosi della necessaria pazienza, affidarsi a un rivenditore ufficiale.

Il nuovo PS5 Drop organizzato oggi da Amazon potrebbe accontentare almeno una parte degli appassionati rimasti a bocca asciutta per ormai un anno e mezzo. La causa di questo fenomeno è da ricercare nella crisi dei chip che ha interessato l’intera industria tecnologica (e non solo, anche quella automotive), scatenata da una carenza di semiconduttori e resa ancor più grave dai lockdown durante la pandemia.

Sony ha promesso in più occasioni di impegnarsi al massimo per risolvere la situazione. Qualche primo segnale positivo di cambiamento è arrivato, ma con tutta probabilità trascorrerà ancora molto tempo perché i ritmi di produzione possano soddisfare la domanda. Lo scenario è del tutto simile anche per la concorrente Xbox Series X di Microsoft. Inoltre, chi segue le evoluzioni dell’ambito PC, sa bene come anche il settore delle schede video abbia fatto registrare continui sold out: in questo caso hanno pesato anche le richieste da parte di chi le impiega per il mining delle criptovalute.

Aggiornamento: inevitabile il sold out in pochi minuti, le scorte sono finite, l’appuntamento è rimandato al prossimo PS5 Drop.

