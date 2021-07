PS5, esclusiva per agli abbonati Amazon Prime

Gli utenti Amazon Prime stanno per ricevere un gradito regalo: la PlayStation 5 sta per arrivare su Amazon in una parentesi di esclusiva per gli abbonati “Prime”. Una nuova ennesima carezza agli abbonati, insomma, i quali potranno far propria la PS5 fin dalle prossime ore senza coda alcuna. A differenza dei “drop” avvenuti su altri marketplace quali MediaWorld o Gamestop, infatti, su Amazon è tutto immediato: entri, ordini, è tua. Per due giorni, però, l'esclusiva è limitata agli abbonati Prime (ma c'è un trucco).

PS5 su Amazon

In questo momento la pagina ufficiale indica ancora l'indisponibilità della console, ma è probabilmente soltanto questione di ore. Ecco infatti cosa dice la descrizione:

I clienti Amazon Prime avranno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 16 luglio 2021

Se sei abbonato Prime non devi far altro che arrivare sulla pagina nel momento giusto: segnaleremo direttamente su questa pagina eventuali novità. Se non sei abbonato, invece, puoi farlo ORA, approfittando del primo mese gratuito. Al termine potrai cancellarti senza costo alcuno, potendo dunque mettere mano alla PS5 con tutti i privilegi degli abbonati Prime, ma senza costi.

Non è chiaro quante ce ne saranno disponibili, dunque non è possibile sapere se al termine dell'offerta esclusiva per gli abbonati Prima siano ancora a disposizione anche ulteriori unità. Non è chiaro neppure quando possa iniziare l'offerta, visto che al momento non risulta essere ancora stata attivata. Chi vuole mettere le mani sulla PS5 dovrà muoversi di anticipo, insomma, assicurandosi di essere abbonato e arrivando nel momento giusto sulla pagina.

Che sia la volta giusta per far tua la next-gen di casa Sony?

Aggiornamento 14/7 ore 16.00

L'offerta non ha ancora fatto capolino. Ora dopo ora, la scadenza del 16 si avvicina, ma al momento nessuno ha ancora potuto metterci mano.