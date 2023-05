Nuovo sconto record su PS5 Standard Edition

Sempre più giù, per fortuna: ormai la PS5 non solo è più semplice da trovare, ma può essere acquistata anche in sconto, come nel caso dell’offerta su eBay che oggi propone la Standard Edition a un prezzo ridotto di ben 75 euro rispetto a quello del listino ufficiale. Una grande occasione per chi ancora non ha avuto modo di allungare le mani sulla console next-gen.

PS5: il prezzo scende ancora, la Standard a -75€

È la piattaforma di Sony con il lettore per i giochi su disco, la più cercata e desiderata dagli appassionati di gaming. In dotazione c’è il controller DualSense progettato dall’azienda per garantire un’esperienza di alto livello, ovviamente in modalità wireless. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo e fornito nel suo imballo originale integro. In questo momento, hai la possibilità di acquistare la Standard Edition di PlayStation 5 al prezzo finale di 474,90 euro invece di 549,00 euro come da listino, approfittando di un risparmio significativo. Un’occasione da cogliere al volo, prima del sold out.

A proporre l’affare è un venditore italiano con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. La consegna avviene in pochi giorni con spedizione gratis: in altre parole, se effettui subito l’ordine, presto PS5 sarà a casa tua, pronta per le tue sessioni di gioco next-gen in compagnia di FIFA 23, Gran Turismo 7 e tutti gli altri titoli del catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.