PS5 su Amazon e a rate: scopri subito come acquistarla

La PlayStation 5 (PS5) Standard Edition è tornata disponibile per l’acquisto immediato su Amazon, venduta e spedita direttamente dal famoso colosso dell’ecommerce. Il prezzo è quello ufficiale: 549,99 euro, ma c’è una buona notizia, perché hai la possibilità di pagare la console anche a rate.

Prima di vedere come fare ti ricordiamo che il modello in questione è la Standard Edition con lettore disco e in versione “liscia”: dunque senza bundle con l’aggiunta di giochi o altri accessori di sorta.

PS5 senza bundle su Amazon: come acquistarla a rate

Per acquistare la PlayStation 5 a rate su Amazon tutto quello che devi fare è molto semplice. Aggiungi la console al carrello e, al momento del checkout, scegli il metodo di pagamento Cofidis che ti permetterà di personalizzare le rate nel modo che preferisci con un tasso sempre variabile.

All’interno della confezione troverai la tua fiammante PS5 Standard Edition accompagnata dal controller wireless DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB-C per la ricarica del Pad.

Dopo un lungo periodo in cui è stata letteralmente introvabile, per PlayStation 5 sembra essere arrivato il momento giusto. Ora puoi acquistarla su Amazon sia pagando per intero l’importo, senza brutti sovrapprezzi, sia scegliendo la soluzione a rate. Sei pronto ad entrare nella next-gen?

