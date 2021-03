Pubblica Amministrazione: concorso per 2.800 tecnici

All’inizio del mese erano state presentate le linee programmatiche dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. Renato Brunetta ha ora annunciato, insieme alla Ministra per il Sud Mara Carfagna, l’avvio della procedura per assumere 2.800 tecnici in 8 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che dovranno supportare le pubbliche amministrazione nell’attuazione dei progetti del Recovery Plan.

Concorso per una nuova Pubblica Amministrazione

Il bando, che verrà pubblicato all’inizio di aprile, prevede l’assunzione di 2.800 persone altamente qualificate con contratto a tempo determinato (massimo 36 mesi). La procedura concorsuale, che verrà gestita da Formez PA in forma digitale, inizierà con l’acquisizione delle domande tramite la piattaforma Step One 2019. Dopo aver valutato i titoli verrà stilata una prima graduatoria (una per ognuno dei cinque profili) per un totale di 8.400 candidati (entro maggio).

#RicominciamoDalSud: una sfida per dimostrare che si possono fare selezioni digitali serissime è una bella notizia in questa fase difficile. 📺 #Tgcom24 pic.twitter.com/vPrUh9gNsc — Dipartimento della funzione pubblica (@FunzPub) March 26, 2021

Successivamente è prevista una prova scritta a risposta multipla (entro giugno) presso varie sedi decentrate. I candidati dovranno rispondere a 40 quesiti in 60 minuti. Per superare la prova è necessario un punteggio minimo di 21/30. Verrà quindi pubblicata la graduatoria definitiva (entro luglio). L’intera procedura durerà al massimo 100 giorni.

Questi sono i profili richiesti: