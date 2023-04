Pubblicità online: aumento record in Italia a inizio 2023

Il mercato delle pubblicità online ha visto un inizio del 2023 molto positivo per il Belpaese, stando agli ultimi dati pubblicati da Reply per l’Osservatorio Fcp-Assointernet. I numeri da loro evidenziati parlano chiaro: gli investimenti pubblicitari hanno visto un aumento del 13% lo scorso febbraio, preceduto da un incremento del 7,7% a gennaio. La positività degli investitori e degli analisti per il primo trimestre dell’anno corrente, dunque, è evidente.

I dati della pubblicità online in Italia nel 2023

Come riportato dal Corriere Comunicazioni, a guidare il boom degli annunci pubblicitari su Internet nel Belpaese è la fruizione di servizi tramite applicazioni su smartphone: proprio il segmento dei dispositivi mobili ha visto una crescita del 24,4%, accompagnato da un inferiore (ma sempre positivo) incremento del 5,1% su device Desktop e tablet.

La fruizione delle pubblicità tramite App è balzata del 37,4%, mentre su browser si parla di un +10,2%. Le categorie più diffuse e interessate all’advertisement? Abbigliamento, Automobili, Cura della persona, Sanità, Telecomunicazioni, Turismo e viaggi guidano la classifica.

Considerata la chiusura del 2023 in negativo, l’inversione di tendenza è un ottimo segnale per il settore, e lo conferma anche Giorgio Galantis, presidente Fcp-Assointernet: