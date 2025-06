Pulire vetri, finestre e piastrelle non è mai stato così facile

Spesso per rendere le faccende domestiche meno fastidiose (e quindi anche più frequenti), basta davvero poco. Come dotarsi degli strumenti adeguati per ogni tipo di attività. In questo senso il lavavetri e aspiragocce Kärcher WV 1 Plus è uno di quei prodotti che non dovrebbe mai mancare in casa e che ora puoi acquistare su Amazon a soli 39,99€ con il 43% di sconto.

3 ragioni per scegliere il lavavetri e aspiragocce Kärcher WV 1 Plus

Pulizia tre volte più veloce di un panno tradizionale

Compatto, leggero (0,5 kg) e autonomia fino a 25 min

Serbatoio da 100 ml + flacone spray e panno microfibra in dotazione

Pratico, maneggevole ed efficace

Pulire i vetri, le pareti del box doccia, le piastrelle del bagno e della cucina, il piano cottura a induzione, il tavolino del soggiorno e gli specchi (e le ante degli armadi a specchio) non è propriamente facile. Tra la necessità di pulirli regolarmente per mantenerne intatta la lucentezza e il timore di lasciare aloni e segni del passaggio del panno, è una fatica che spesso ci risparmiamo.

Con il lavavetri e aspiragocce Kärcher WV 1 Plus tutto diventa più semplice. Con un’autonomia di 25 minuti e un design compatto che ne rende facile l’impugnatura e il controllo, questo dispositivo sostituisce per sempre l’utilizzo dei panni tradizionali.

Ti consente di pulire completamente ogni superficie liscia e di rimuovere immediatamente l’umidità così da ottenere risultati perfetti senza striature. Inoltre il lavavetri e aspiragocce Kärcher WV 1 Plus è dotato di un serbatoio dell’acqua sporca rimovibile così da semplificarne la rimozione. Il Kärcher WV 1 Plus è un kit che prevede sia l’aspiragocce che un flacone spray con panno in microfibra con il quale pulire le superfici prima di passare l’aspiragocce, così da massimizzare i risultati.

Ideale per chi…

Ha bisogno di pulire spesso vetri, box doccia o piastrelle

Cerca un dispositivo semplice da usare e da pulire

Non vuole aloni ma è disposto a pulire i bordi a mano

Per la tua casa, o come prossimo regalo per genitori e amici, il lavavetri e aspiragocce Kärcher WV 1 Plus è la soluzione perfetta. Approfitta dello sconto del 43% per acquistarlo in offerta a soli 39,99€.