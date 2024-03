PULSE Elite: ecco lo SCONTO sulle cuffie ufficiali per PS5

Immergiti nell’azione grazie al forte sconto su Amazon per le cuffie wireless PULSE Elite, quelle ufficiali progettate da Sony per un’esperienza senza compromessi sulle console PlayStation, a partire da PS5 (sono compatibili anche con le altre piattaforme, inclusi PC, Mac e dispositivi mobile). È una delle migliori occasioni di oggi per quanto riguarda il gaming tra le proposte della Festa delle Offerte di Primavera.

Offerte di Primavera: sconto sulle cuffie PULSE Elite

Dal design curato nei minimo dettagli, che richiama quello della console next-gen, integrano driver magnetici planari (ispirati a quelli usati negli studi di registrazione), un sistema di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, la connettività Bluetooth, il microfono retrattile e controlli fisici intuitivi. Tutto questo senza dimenticare l’autonomia di 30 ore prima di dover effettuare una ricarica della batteria interna, per un’esperienza di gaming senza interruzioni, quando si gioca da soli oppure online, in compagnia dei propri amici in multiplayer. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Oggi puoi acquistare le cuffie wireless PULSE Elite al prezzo di 121 euro invece di 149 euro come da listino. Lo sconto è applicato in automatico, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. La consegna è assicurata entro un giorno per chi decide di effettuare subito l’ordine. Nella confezione sono inclusi l’adattatore USB PlayStation Link, il supporto di ricarica, la piastra di montaggio, un cavo USB e materiali stampati.

Hai tempo solo fino a domani, lunedì 25 marzo, per approfittare delle promozioni proposte dalla Festa delle Offerte di Primavera. Trova subito ciò che desideri su amazon.it/springdealdays, sfoglia le categorie dell’e-commerce alla ricerca dell’affare migliore, tra gaming, elettronica, informatica, moda, prodotti per la casa, per il fai-da-te e molto altro ancora.