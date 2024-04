PULSE Explore: le cuffie wireless Sony per PS5 al minimo storico

Oggi puoi risparmiare 43 euro sul listino e acquistare le cuffie wireless PULSE Explore di Sony al loro prezzo minimo storico. Sono quelle ufficiali di PS5, progettate direttamente dalla casa madre per assicurare ai giocatori un’esperienza di gaming senza compromessi, con pieno supporto a tutte le tecnologie audio della console. Sono compatibili anche con PlayStation Portal, PC e Mac.

Cuffie wireless per PS5: lo sconto su PUSE Explore

Tra i punti di forza, citiamo la presenza di driver magnetici planari simili a quelli professionali che riproducono il suono di tutto lo spettro delle frequenze udibili con una accuratezza quasi perfetta e della connessione Bluetooth con PlayStation Link a latenza bassissima senza perdita di dati, senza dimenticare i microfoni nascosti per le chiamate o i party e la custodia di ricarica in dotazione. Ancora, ci sono i tasti di facile accesso per la regolazione del volume. C’è poi un sistema di riduzione del rumore che fa leva sull’intelligenza artificiale per riconoscere, isolare e rimuovere rumori indesiderati in fase di acquisizione della voce. La batteria assicura fino a 5 ore di utilizzo continuato, mentre complessivamente di arriva a 15 ore di autonomia riponendo gli auricolari nel loro alloggio. Per saperne di più, dai un’occhiata alla scheda del prodotto. L’immagine qui sotto mostra la confezione.

La promozione di oggi rende disponibili le cuffie wireless PULSE Explore di Sony al prezzo finale di 176 euro invece di 219 euro come da listino. Lo sconto di 43 euro è applicato in automatico: non servono coupon né codici da inserire, è sufficiente metterle nel carrello e procedere all’ordine per concludere l’affare.

C’è anche la spedizione gratuita con la consegna garantita già entro domani per chi le compra subito. La vendita è gestita direttamente da Amazon, senza intermediari.