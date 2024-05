Sconto 39% su Google Pixel Buds Pro: prezzo al minimo storico

Lanciati solo pochi mesi fa, i Google Pixel Buds Pro sono gli auricolari wireless top di gamma del marchio: oggi li puoi acquistare approfittando dello sconto del 39% sul listino ufficiale. A proporlo è Amazon, che porta così la spesa al suo minimo storico.

Google Pixel Buds Pro, auricolari wireless top di gamma

Sono tanti i punti di forza integrati, a partire dalla cancellazione attiva del rumore (la modalità Silent Seal isola completamente) per arrivare all’impiego di driver da 11 mm personalizzati così da garantire una qualità audio impeccabile in ogni situazione, senza dimenticare i microfoni per l’esecuzione del comando vocale Hey Google . Ancora, c’è il supporto per il passaggio automatico da un dispositivo all’altro, agganciando quello corretto tramite Bluetooth, ad esempio per musica sul laptop e poi rispondere a una chiamata sul telefono. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design con inserti flessibili dal profilo modellabile per adattarsi perfettamente alla forma delle orecchie. Ciliegina sulla torta, i controlli touch presenti sul lato. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli in merito a caratteristiche e funzionalità.

Oggi puoi acquistare gli auricolari wireless Pixel Buds Pro di Google al prezzo finale di 139, grazie allo sconto del 39% sul listino. Inoltre, puoi scegliere liberamente la colorazione che preferisci tra Azzurro cielo, Grigio antracite o Grigio creta, la spesa non cambia.

C’è poi la spedizione gratuita offerta da Amazon (che si occupa direttamente anche della vendita, senza passare da intermediari) con la consegna a domicilio assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Il voto medio assegnato nelle recensioni è 4,5/5 stelle.