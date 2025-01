Puoi avere 3 mesi di Apple Music gratis con uno di questi dispositivi

Il Festival di Sanremo si avvicina. Per tutti gli appassionati di musica, la kermesse sanremese è un’ottima occasione per conoscere nuovi brani e artisti, ma anche per creare le prime playlist del 2025.

Se volete fare un ripasso generale della discografia di tutti gli artisti in gara al prossimo Festival della Canzone, vi segnaliamo la possibilità di riscattare un mese gratuito di Apple Music iscrivendosi per la prima volta al servizio streaming musicale di Apple. Mesi di prova che possono diventare tre con l’acquisto di un dispositivo idoneo, tra quelli presenti nella lista del prossimo capitolo.

L’attivazione del periodo di prova è disponibile a questo indirizzo del sito ufficiale Apple.

Come avere 3 mesi di Apple Music gratis

Per riscattare 3 mesi gratis del servizio Apple Music occorre acquistare uno dei seguenti dispositivi:

iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (escluso il modello Beats Flex) e HomePod & HomePod mini.

La procedura di attivazione dell’offerta è molto semplice: su iPhone, Apple TV o Mac occorre configurare il proprio dispositivo; su AirPods, HomePod e cuffie Beats bisogna connettere il proprio dispositivo con un iPhone o un iPad; su Apple Watch occorre abbinare l’orologio al proprio telefono.

Completata la configurazione del nuovo dispositivo o il suo abbinamento, è sufficiente aprire l’app Apple Music: dopo pochi istanti dovrebbe comparire il banner con l’offerta, in caso contrario trovi la promo nella sezione Home dell’app. Tutto quello che resta da fare è toccare su Accetta ora per avviare il periodo gratuito di 3 mesi promosso da Apple.