PureVPN: 75% di sconto e 3 mesi extra in regalo per un'estate sicura

PureVPN è uno dei migliori fornitori di VPN disponibili sul mercato. PureMax è il suo piano completo, con una connessione protetta ad alta velocità, un affidabile password manager, una crittografia dei file avanzata e un ottimo gestore della privacy.

Il prezzo? L’offerta di oggi del sito ufficiale ti consente di acquistare il piano di due anni di PureMax a 4,99 euro al mese anziché 19,95 euro, per effetto del 75% di sconto. In più si aggiungono 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 119,95 euro nei primi 27 mesi.

PureVPN sconta del 75% il piano Max

Il piano PureMax oggetto dell’offerta odierna presenta diversi vantaggi rispetto agli altri piani (Plus e Standard) di PureVPN. Prima di tutto l’integrazione di un gestore della privacy.

Tale funzionalità prende il nome di PurePrivacy: non solo va a rimuovere i tuoi dati eventualmente raccolti dalle altre aziende in passato, ma va ad analizzare in profondità le impostazioni dei tuoi profili social, consigliandoti suggerimenti utili per mantenere adeguato il tuo livello di sicurezza quando sei sui social.

L’altro elemento che rende PureVPN un servizio superiore rispetto alla concorrenza è l’affidabilità della connessione alla rete virtuale privata. Merito dello strumento PureEncrypt, che sfrutta la crittografia più avanzata al mondo per mantenere al sicuro i tuoi documenti e condividerli in maniera sicura.

Cogli al volo l’offerta sul piano PureMax per risparmiare la bellezza di 15 euro al mese per i primi 24 mesi e pagare dal terzo anno in avanti 87 euro ogni 12 mesi.

