PureVPN: 81% di SCONTO e 4 mesi GRATIS se ti abboni adesso

PureVPN ha lanciato una nuova interessante offerta che ti permette di avere l’81% di sconto sul piano Plus da 2 anni a cui potrai aggiungere 4 mesi aggiuntivi senza ulteriori costi. Praticamente la pagherai meno di 3 euro al mese e potrai contare su diverse interessanti funzioni.

L’acquisto di un abbonamento a PureVPN Plus ti permette di avere innanzitutto la VPN ad alta velocità con cui navigare in sicurezza e proteggere la rete da eventuali accessi non autorizzati.

Ideale per l’uso quotidiano a casa o al lavoro, è uno strumento dotato di potenti funzionalità di privacy con la possibilità di sfruttare add-on per rendere la tua navigazione online davvero sicura e protetta.

Incluso nel prezzo troverai anche il gestore di password PureKeep per conservare tutte le tue password, i dettagli di accesso e i documenti privati, oltre a ricevere suggerimenti per la generazione di password sicure.

Infine, sempre nello stesso pacchetto, puoi contare sulla crittografia dei file per conservare i tuoi documenti sensibili in un luogo protetto nel cloud. Questa meraviglia si chiama PureEncrypt e ti offre una mano nel condividere i tuoi file importati mantenendoli al sicuro con la crittografia più potente al mondo.

Se hai bisogno di altre funzioni puoi dare tu stesso un’occhiata ai vari piani disponibili: in tutti i casi, comunque, è previsto un forte sconto con le stesse modalità.