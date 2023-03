PureVPN, approfitta subito dello sconto clamoroso dell’82%

Le VPN sono diventate ormai come gli antivirus, ossia fondamentali per proteggere la privacy online. Se non hai ancora provveduto, PureVPN offre attualmente uno sconto clamoroso dell’82% sul suo servizio VPN.

Anche se i provider che offrono sconti non mancano, PureVPN è conveniente perché è un servizio di qualità, affidabile, sicuro e che ti fa dormire sonni tranquilli.

Il piano di abbonamento su cui viene praticato lo sconto è biennale. Alla fine andrai a pagare soltanto 2,08 euro, che è un prezzo irrisorio se ci pensi bene.

Quindi, lasciartela sfuggire sarebbe veramente un grosso peccato, perché non durerà ancora a lungo. Ma c’è tanto altro da dire su questa VPN.

PureVPN, sconto clamoroso e tanto altro in serbo

Se non ti basta lo sconto clamoroso dell’82%, PureVPN aggiunge tre mesi gratis di abbonamento e una garanzia di rimborso di 31 giorni.

Ma non finisce qui, perché è il servizio in sé che merita di essere preso in seria considerazione. Se leggi un po’ di recensione sul Web, ti renderai subito conto che stiamo parlando di un provider molto noto e apprezzato dagli utenti.

I motivi di questo successo sono diversi:

la politica NO-LOG molto severa, che garantisce un elevato livello di privacy mentre navighi online;

molto severa, che garantisce un elevato livello di privacy mentre navighi online; l’ampia rete di server, composta da 500 dispositivi sparsi in 70 Paesi, che creano un’infrastruttura notevole.

Quest’ultimo aspetto va approfondito, perché ti offre la possibilità di avvalerti di un indirizzo IP da ogni Paese.

Ciò vuol dire che puoi facilmente bypassare le limitazioni regionali su diversi servizi, come quello streaming.

Quindi, se sei un amante delle serie TV, dei film e di altri contenuti streaming, con PureVPN potrai vederli senza buffering e sfruttando la velocità massima della tua connessione Internet domestica.

Come dicevamo, l’abbonamento biennale è scontato dell’82%. Clicca sul link qui sotto per sottoscriverlo:

Con un solo abbonamento potrai installare PureVPN su 10 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, avrai a disposizione un servizio di assistenza h24 esclusivo.

