PureVPN funziona anche su smart TV Android: ecco come

Come abbiamo già avuto occasione di trattare a fine novembre, PureVPN è un servizio efficace per la visione di film e serie TV Netflix non disponibili in Italia. Ciò vale anche per Prime Video, ovviamente, come per altre piattaforme di streaming. Bisogna notare, però, come la Virtual Private Network in questione non sia disponibile soltanto su PC e smartphone, bensì anche su Android TV. In altre parole, esiste un’applicazione ufficiale PureVPN che vi consentirà di navigare nell’anonimato e in sicurezza direttamente dal vostro televisore smart. Come si fa? Ve lo spieghiamo di seguito.

PureVPN c’è anche su Android TV: ecco come funziona

PureVPN lo troverete sul Google Play Store integrato al televisore con sistema operativo del robottino verde. Ciò significa che per scaricarlo dovrete aprire il negozio di app di Big G, cercare “PureVPN” e installare l’app ufficiale. Dopodiché, recandovi sul menu principale del vostro Android TV, troverete la grande icona dell’app per avviarla. A questo punto, il sistema vi chiederà di inserire username e password del vostro account PureVPN con abbonamento premium. Infine, vi basterà scegliere il server a cui accedere – selezionando il Paese di interesse – e il gioco è fatto.

Con questo espediente tecnico potrete visualizzare qualsiasi contenuto di vostro piacimento direttamente su smart TV, senza la necessità di effettuare lo streaming da PC. Questo metodo vale anche per box Android, dispositivi come NVIDIA Shield e, ovviamente, il classico Chromecast. Non abbiate paura per la vostra privacy, dunque, perché PureVPN crittografa tutte le vostre attività online, inclusi i dati inviati e ricevuti. Ogni tentativo di monitorare i vostri dati sarà reso inutile!

PureVPN offre un mix perfetto di velocità e funzionalità ottimali, consentendovi di godervi la migliore esperienza VPN per Android TV. Insomma, avete capito: recatevi sul sito ufficiale del servizio e acquistatelo al prezzo disponibile in questo momento, eccellente date le offerte del periodo di festività.