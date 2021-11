Come vedere film Netflix non disponibili in Italia? Usa PureVPN!

L’utilizzo delle Virtual Private Network è necessario per accedere a contenuti normalmente non disponibili nel proprio paese. A noi italiani risulta particolarmente utile nel caso della visione di film e serie TV da servizi di streaming famosi come Netflix o Prime Video. O ancora, serve per accedere a piattaforme intere non presenti in Italia. Tutti i servizi VPN consentono tutto ciò, ma oggi vi parleremo di PureVPN e di ciò che offre questa piattaforma: dal prezzo competitivo alla copertura particolarmente ampia.

Film e serie TV sono tutti visibili grazie a PureVPN

Sarà capitato a più persone di avviare Netflix o Amazon Prime Video, cercare un contenuto segnalato come disponibile da Google e poi ritrovarsi dinanzi alla dicitura “Non disponibile nel tuo Paese”. Questo è sempre un “colpo al cuore” per gli appassionati del cinema. Anche gli amanti dello sport avranno provato dispiacere a vedere che la propria competizione preferita è disponibile soltanto in un servizio di streaming estero.

Fortunatamente, PureVPN conta su ben 6500 e più server collocati in centinaia di paesi sparsi per il mondo. Così facendo, vi consente la visione dei propri contenuti preferiti senza intoppi. Le piattaforme di streaming supportate sono molteplici: Netflix, HBO, Disney+, hulu, NBC, BBC iPlayer, BT e ESPN sono solo alcune. Insomma, avete capito: grazie a PureVPN potrete aggirare le restrizioni geografiche per accedere illimitatamente a film, serie TV e contenuti sportivi.

Il prezzo che dovrete pagare è veramente stracciato: grazie allo sconto dell’82% per il Black Friday 2021 basterà spendere 1,74 Euro al mese per il piano biennale. Aggiungendoci il coupon esclusivo di Punto Informatico avrete un taglio aggiuntivo del 10%. Così facendo, calerete ulteriormente il costo finale a 37,75 Euro complessivi. Il pagamento potrete dunque effettuarlo con carta di credito, PayPal e anche con Google Pay. Infine, se avrete problemi tecnici o altre segnalazioni potrete sempre rifarvi alla sempre disponibile assistenza clienti, prima di procedere con l’eventuale rimborso entro 31 giorni dall’acquisto.