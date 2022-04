PureVPN in offerta: due anni con sconto dell'82%

Inizia la nuova settimana e subito ricominciano le offerte per uno dei software più popolari del momento. Stavolta tocca alla nota PureVPN, una delle Virtual Private Network che possiede il maggiori numero di server. Gli utenti possono quindi trovare quello che soddisfa le necessità. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per due anni con lo sconto dell’82%.

PureVPN: due anni a 1,74 euro/mese

PureVPN garantisce l’anonimato online grazie ad oltre 6.500 server posizionati in più di 78 paesi. Tutti offrono velocità elevate (ma è preferibile scegliere quello più vicino) e una protezione contro i malware. Ci sono anche server ottimizzati per determinate attività, come streaming, P2P e VoIP. Alcuni server che si trovano negli Stati Uniti sono “virtuali“, in quanto il traffico viene instradato verso server più affidabili.

Come i concorrenti, anche PureVPN usa la crittografia AES a 256 bit. Supporta i protocolli OpenVPN, WireGuard, L2TP/IPSec e IKEv2. La VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV Stick, Android TV, PlayStation, Xbox, browser (Chrome e Firefox) tramite estensione e Kodi tramite add-on. Con un solo abbonamento è possibile utilizzare fino a dieci dispositivi in contemporanea.

Non mancano due note e utili funzionalità: Kill Switch (disattiva automaticamente l’accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (permette di scegliere quali app devono passare per la VPN). Gli utenti possono aggiungere anche add-on extra, come IP dedicato e Port Forwarding.

Grazie alla promozione attuale, l’abbonamento per due anni è disponibile a 1,74 euro/mese (sconto dell’82%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanza di rimborso entro 31 giorni.

