PureVPN: privacy e velocità ora ad appena 2 euro al mese

Nella scelta di una nuova VPN per accedere ad Internet ad alta velocità, in sicurezza e privacy e con una spesa ridotta è necessario valutare PureVPN. Il servizio è uno dei migliori sul mercato per completezza e qualità. Oggi, con l’offerta riservata ai nuovi utenti, scegliere PureVPN diventa ancora più conveniente.

Puntando sull’abbonamento biennale, infatti, si riceveranno 3 mesi gratis oltre ad uno sconto dell’82% rispetto al costo dell’abbonamento mensile. In questo modo, sarà possibile attivare PureVPN ad un prezzo scontato di 2,08 euro al mese per 27 mesi (con fatturazione anticipata e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal).

Per accedere all’offerta è possibile visitare subito il sito ufficiale di Pure VPN.

PureVPN: un servizio completo per una VPN molto conveniente

Con PureVPN è possibile accedere ad una VPN che unisce sicurezza, privacy e velocità. Il servizio si caratterizza per:

un network di oltre 6.500 server sparsi inoltre 78 Paesi al mondo

sparsi inoltre 78 Paesi al mondo accesso ad Internet senza limiti di banda

una connessione sicura grazie alla crittografia e ad una politica no log

e ad una la possibilità di utilizzare 10 dispositivi in contemporanea con 1 solo account e di sfruttare app ufficiali per Android, iOS, Windows, Mac e Linux

e di sfruttare app ufficiali per Android, iOS, Windows, Mac e Linux assistenza clienti 24/7

Garanzia di rimborso entro 31 giorni

Le caratteristiche di PureVPN sono, quindi, complete e confermano gli ottimi giudizi ricevuti dagli utenti. Attualmente, infatti, la VPN può contare su un punteggio di 4,7 su 5 su TrustPilot che certifica l’apprezzamento da parte di chi ha effettivamente utilizzato il servizio.

Con l’offerta in corso è possibile attivare PureVPN con uno sconto dell’82%. Il servizio è disponibile con una spesa di 2,08 euro al mese per chi opta per il piano biennale con 3 mesi gratis inclusi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

PureVPN non è l’unica VPN da tenere in considerazione. Sul mercato, infatti, ci sono diversi servizi di alta qualità. La tabella qui di sotto racchiude le opzioni più vantaggiose del momento per chi è alla ricerca di una VPN completa, sicura e conveniente.

