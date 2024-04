PureVPN: quattro servizi in uno a meno di 4€ al mese

Accedere ai contenuti online senza alcuna limitazione, proteggere la propria privacy e navigare in rete in tutta sicurezza, pur mantenendo la velocità: questo, e molto altro, è ciò che offre una VPN come PureVPN. Questo ottimo servizio, che puoi ottenere con uno sconto fino all’83%, ti assicura grossi vantaggi in termini di sicurezza in rete, ma non solo: il piano più completo, chiamato “Max”, mette a disposizione degli abbonati anche servizi extra come un password manager, crittografia dei file e gestore della privacy.

Cosa include l’offerta PureVPN

Con PureVPN puoi dire addio alle restrizioni geografiche e accedere a tutti i contenuti che vuoi, ovunque tu sia. Ma non solo, perché lo scopo principale di questa VPN è garantire la tua privacy sempre e comunque, assicurandoti l’anonimato in rete con connessioni veloci e affidabili, per navigare senza alcuna interruzione.

L’offerta PureVPN comprende tre piani, tutti in offerta, ognuno dei quali include 4 mesi extra gratuiti:

Max : uno sconto dell’82%, al costo di 3,51 euro al mese . Questo piano include non solo la VPN ad alta velocità, ma anche un gestore di password, crittografia dei file e un gestore della privacy, per una protezione completa online

: uno sconto dell’82%, al costo di . Questo piano include non solo la VPN ad alta velocità, ma anche un gestore di password, crittografia dei file e un gestore della privacy, per una protezione completa online Plus : sconto dell’81%, prezzo di soli 2,03 euro al mese . Il piano include la VPN ad alta velocità, un gestore di password e crittografia dei file, offrendoti tutto il necessario per navigare in sicurezza

: sconto dell’81%, prezzo di soli . Il piano include la VPN ad alta velocità, un gestore di password e crittografia dei file, offrendoti tutto il necessario per navigare in sicurezza Standard: sconto dell’83%, prezzo imperdibile di soli 1,91 euro mensili. Inclusa nel piano solo la VPN ad alta velocità, per uno uno starter kit economico ma al contempo sicuro

Le app PureVPN, inoltre, sono semplici da usare su tutti i dispositivi, garantendoti la massima flessibilità e comodità. Proteggi la tua privacy online, accedi a tutti i contenuti che ami e goditi connessioni più veloci e sicure con PureVPN: assicurati gli sconti fino all’83%, disponibili solo online.