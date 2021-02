PureVPN: sconto del 70% per due anni

Tra le numerose VPN sul mercato merita attenzione quella sviluppata da un’azienda di Hong Kong fondata nel 2006. PureVPN offre numerose funzionalità avanzate, oltre al classico mascheramento dell’indirizzo IP durante la navigazione online. Attualmente gli utenti possono usufruire di uno sconto del 70% per due anni. Visitando il sito ufficiale possono comparire offerte segrete con sconti fino all’82%.

PureVPN: protezione totale a 2,96 euro/mese

PureVPN nasconde l’indirizzi IP del dispositivo con oltre 6.500 server in oltre 180 locazioni in 140 paesi. Gli utenti possono navigare senza essere intercettati, grazie alla crittografia AES a 256 bit e ai protocolli OpenVPN, PPTP e L2TP.

Non mancano server dedicati per il P2P (torrenting) e per aggirare le restrizioni geografiche di vari servizi di streaming, tra cui Netflix e Disney+. PureVPN garantisce la privacy degli utenti adottando una rigorosa politica no-log (nessun dato viene registrato) e la funzionalità Kill Switch che disattiva il collegamento Internet, se la connessione VPN viene interrotta per qualche motivo.

PureVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV Stick, Android TV, PlayStation, Xbox, browser (Chrome e Firefox) tramite estensione e Kodi tramite add-on. Con un singolo abbonamento è possibile utilizzare 10 dispositivi in contemporanea.

PureVPN offre un periodo di prova per 7 giorni a 0,99 euro, al termine del quale l’abbonamento annuale si rinnova a 5,16 euro/mese (sconto del 46%). L’offerta migliore prevede due anni di abbonamento a 2,96 euro/mese (sconto del 70%). Occasionalmente possono comparire pop-up che permettono di accedere ad offerte segrete con sconti più interessanti. In tutti i casi è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 31 giorni.