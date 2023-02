PureVPN: sicurezza totale online e servizio scontato dell’82%

La rete non è un posto sicuro e non lo sarà mai. Ma ciò non vuol dire che non è possibile ottenere la sicurezza totale online.

Bisogna soltanto stare accorti e avvalersi di tutti i sistemi informatici possibili per rendere inattaccabile un PC o un dispositivo mobile.

I dati personali degli utenti sono quelli che gli hacker e i criminali informatici più prediligono. Oltre agli antivirus, le VPN come PureVPN si sono ritagliate il loro spazio a difesa della privacy e dei dati.

Il servizio offerto da PureVPN è uno dei migliori attualmente disponibili. Quindi, diffidare dalle VPN gratuite, che non proteggono nulla e, anzi, mettono ancora più a rischio la privacy e le informazioni personali.

Sicurezza totale online con PureVPN

L’eccezionalità di PureVPN sta nel rapporto sicurezza totale online-prestazioni che rende il servizio notevolmente superiore alla media.

A questo punto, la domanda degli utenti nasce spontanea: perché proprio PureVPN visto che ci sono altri brand di eguale valore e fama?

Per rispondere adeguatamente, iniziamo dall’account. Sottoscrivendo l’abbonamento alla pagina ufficiale della VPN, poi è possibile collegare contemporaneamente 10 dispositivi, cosa che pochissime VPN consentono.

Inoltre, PureVPN può essere installata su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, iOS, Android, Linux, e su diversi dispositivi, come laptop, PC desktop, Macbook, PC Android, dispositivi mobili.

Agli utenti viene proposta un’infrastruttura molto ampia e che comprende una rete di server sparsi ovunque del mondo, i quali sono più di 6.500 in oltre 78 Paesi.

A tutto questo si aggiunge la velocità e la sicurezza che difficilmente si riscontrano in altri servizi VPN presenti sul mercato.

Ma c’è di più: sottoscrivendo un piano di abbonamento biennale si ottiene lo sconto dell’82% sul costo mensile e una garanzia di rimborso di 31 giorni. Per abbonarsi basta cliccare sul link qui sotto:

A conti fatti, pagando 2,08 euro al mese si ottiene una VPN dalle grandi prestazioni e che garantisce totale sicurezza online, a cui vanno aggiunti 3 mesi in più gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.