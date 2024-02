Qualità dell'aria in casa: lo sconto sul purificatore Rowenta

Segnaliamo lo sconto del 20% che in questo momento propone il purificatore d’aria Rowenta (modello Pure Air Genius) al prezzo più conveniente di sempre su Amazon. Tutto ciò che devi fare per approfittarne, ricevendolo in un paio di giorno senza spese extra e migliorando la qualità del tuo ambiente domestico a beneficio di tutta la famiglia, è attivare il coupon dedicato.

Purificatore d’aria: lo sconto su Rowenta Pure Air Genius

Rimuove fino al 100% degli allergeni e fino al 99,9% di particelle d’aria sottili come i virus. In pochi minuti agisce su ogni ambiente, filtrando 350 metri cubi ogni ora, occupandosi automaticamente di rilevare le sostanze inquinanti e regolando la propria attività. Inoltre, grazie al risparmio energetico, i consumi sono davvero irrisori, paragonabili a quelli di una lampadina LED. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Funziona su quattro fronti: pre-filtro per peli e polvere, filtro a carbone attivo per fumo, odori e COV, filtro Allergy+ per allergemi e particelle fini delle dimensioni di pollini, peli di animali, acari, muffe, batteri e virus, filtro Nanocaptur+ per la formaldeide. Inoltre, è ultra-silenzioso.

Al prezzo finale di soli 71 euro, grazie allo sconto del 20% proposto oggi su Amazon, Rowenta Pure Air Genius è la scelta giusta per chi cerca un purificatore d’aria efficace, anche e soprattutto in questo momento in cui parte dell’Italia è alle prese con il gravoso problema dello smog. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato.

Infine, segnaliamo che l’e-commerce assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine, così da poterlo ricevere direttamente a casa entro al massimo 48 ore. Ne trarrà beneficio la propria salute, così come quella di tutta la famiglia.

