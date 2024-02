Purificatore d'aria smart: sconto sul Philips che elimina polveri sottili

Smog e polveri sottili costituiscono una grave minaccia per la nostra salute. Per fortuna, l’innovazione può aiutare a combatterli, grazie a dispositivi come i purificatori d’aria da posizionare nelle stanze della casa per rendere l’ambiente più salubre per tutta la famiglia. Segnaliamo l’offerta di Amazon che oggi propone il modello della serie Philips 600 con funzionalità smart a un prezzo davvero conveniente. Vediamo perché può essere la scelta giusta, soprattutto per chi si trova in una zona messa a dura prova dall’inquinamento.

Philips 600, l’offerta sul purificatore d’aria smart

È dotato di un filtro HEPA con tecnologia NanoProtect che rimuove il 99,97% degli agenti dannosi e di un sistema per il risparmio energetico che riduce i consumi al minimo indispensabile (non più di 12 W alla potenza massima). È adatto per ambienti con superficie fino a 44 metri quadrati e ogni ora è in grado di sanificare fino a 170 metri cubi d’aria, rimuovendo pollini, polvere e virus. Inoltre, è silenzioso e può essere controllato anche attraverso un’applicazione su smartphone. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 84,99 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico, il purificatore d’aria smart della serie Philips 600 è un ottimo affare. Per approfittarne non è necessario attivare coupon, è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’affare.

Attenzione: la richiesta attuale per questo tipo di prodotto è molto elevata. Si consiglia di verificare le tempistiche di consegna prima di effettuare l’ordine. In ogni caso, l’articolo è venduto direttamente dall’e-commerce con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.