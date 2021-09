Python Bootcamp: il corso completo scontato dell'86%

Se vuoi sapere tutto sul linguaggio di programmazione Python non puoi perdere questa promozione pensata per te da Udemy, la piattaforma di apprendimento online diffusa nel mondo: si tratta di un corso completo di Python che potrai acquistare solo fino al 30 settembre 2021 a soli 12,99 euro anziché 89,99 euro, con un risparmio dell'86%! Vediamo insieme più nel dettaglio i termini di questa offerta!

Il corso: cosa si impara

Il Python Bootcamp di Udemy è il corso più semplice e completo attualmente in rete per il linguaggio di programmazione Python. Non importa da quale livello tu parta: questo corso è pensato per offrire un percorso completo di conoscenza del linguaggio di programmazione attualmete più in uso insieme a Java, perfetto per sviluppare tra le altre cose, applicazioni distribuite, scripting, computazione numerica (come ad esempio programmi finanziari) e system testing.

In un percorso di oltre 100 lezioni e più di 20 ore di video on demand liberamente fruibili in rete 24 ore su 24 potrai affrontare Python sia dal punto di vista della teoria che con prove pratiche che includono quiz, test, esercizi di codifica oltre alla vera e propria programmazione di progetti Python. Un docente preparato seguirà i tuoi passi e avrai la possibilità di un confronto diretto per chiarire dubbi e incertezze.

Cosa serve per partecipare?

Il corso come detto è adatto a tutti e per iniziare avrai bisogno di un computer e di una connessione internet. Partendo dall'installazione di Python sul tuo computer (a prescindere dal sistema operativo che può essere Linux, MacOS o Windows) apprenderai tutti i segreti di questo linguaggio e sarai pronto, alla fine del corso, ad applicare questo sapere alle tue necessità.

Hai tempo fino al 30 settembre 2021 per approfittare della promozione: clicca qui per iscriverti al Python Bootcamp a soli 12,99 euro con un risparmio dell'86% e impara a utilizzare Python immediatamente e in maniera professionale!