QIDI Q1 Pro pronta al lancio: Stampante PRO ad un SUPER PREZZO!

Le stampanti 3D hanno rivoluzionato il modo in cui concepiamo la produzione e la prototipazione. Grazie alla loro capacità di trasformare modelli digitali in oggetti tangibili, hanno aperto nuove porte alla creatività e all’innovazione in molti settori. La tecnologia 3D si sta diffondendo rapidamente, offrendo soluzioni personalizzate e accessibili a una vasta gamma di utenti, dalle aziende alle comunità di appassionati. In questo contesto, la QIDI Q1 Pro che sarà lanciata a breve dall’azienda, si distingue per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia e la sua affidabilità. E a breve, per un periodo limitato, questa straordinaria stampante 3D sarà disponibile a un prezzo irripetibile, rendendo l’accesso alla stampa 3D di alta qualità più conveniente che mai.

Caratteristiche tecniche | QIDI Q1 Pro

La stampante 3D QIDI Q1 Pro è dotata di diverse caratteristiche tecniche all’avanguardia. Grazie al riscaldamento della camera attiva, garantisce una stampa efficiente e di alta qualità di materiali come ABS e PA. Il sistema di livellamento completamente automatico con doppio sensore assicura una messa a punto precisa fin dal primo utilizzo. La presenza del doppio motore di guida sull’asse Z conferisce un livello di professionalità alla macchina. Con il suo estrusore di nuova generazione e il doppio ugello in metallo, la QIDI Q1 Pro supporta tutti i tipi di filamenti disponibili sul mercato. Inoltre, il sistema di ispezione intelligente dell’alimentazione assicura un flusso costante e affidabile. Con una velocità massima di 600 mm/s e un elevato flusso di 30 mm3/s, oltre a un’accelerazione di 20.000 mm/s2, questa stampante si distingue per le prestazioni e la versatilità che offre agli utenti. Approfitta dell’offerta di lancio! Approfitta subito di questa straordinaria offerta per questa stampante 3D! Con le sue prestazioni avanzate e la sua affidabilità comprovata, questa stampante ti offre la possibilità di trasformare le tue idee in realtà con precisione e facilità. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare la QIDI Q1 Pro subito dopo il lancio ad un prezzo incredibilmente conveniente. Al momento del lancio sarà offerta a soli €469 anziché €599. Scopri la nuova stampante QIDI Q1 Pro