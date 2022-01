Qonto e TAC si uniscono: 10% di sconto su ogni biglietto da visita digitale

Qonto rappresenta una delle migliori piattaforme dedicate alla creazione di conti aziendali appositamente pensati per PMI e professionisti. Recentemente, la stessa azienda ha annunciato una partnership molto interessante con TAC (Touch and Contact), società che invece si preoccupa di aiutare ogni azienda a digitalizzare tutti i processi, da quelli più banali a quelli più importanti. Da questa collaborazione sono nati diversi vantaggi, sia per coloro che quotidianamente inutilizzano Qonto che TAC. Vediamone subito tutti i dettagli.

La digitalizzazione dei biglietti da visita è più accessibile con Qonto e TAC

I biglietti da visita rappresentano il miglior modo per presentare un'azienda o un professionista. Negli anni, pare che questi non siano mai riusciti a reinventarsi, e per questo motivo TAC ha deciso di provare a risolvere la cosa. Tra le sue tante opzioni a disposizione infatti, tutti i clienti della suddetta azienda potranno generare dei veri e propri biglietti da visita digitali, in modo da poter condividere tutte le informazioni più importanti in maniera più rapida e anche rispettosa nei confronti dell'ambiente.

Proprio per rendere il tutto ancora più accessibile, TAC ha quindi deciso di offrire a tutti i clienti Qonto, uno sconto del 10% su ogni biglietto da visita digitale generato. In più, per rendere la partnership ancora più soddisfacente, la stessa TAC offrirà consentirà a chiunque di aprire un conto business Qonto approfittando di ben 2 mesi gratuiti di utilizzo anziché di soltanto 30 giorni.

Per chi ancora non conoscesse Qonto, si tratta di un vero e proprio conto business online, capace di offrire vantaggi sia per i professionisti che per i PMI. Non mancherà ad esempio la possibilità di aprire fino a 5 conti business con IBAN italiano, gestire pagamenti e F24 in maniera rapida e veloce e anche eliminare le note spese e ottimizzare la gestione contabile.

TAC invece, rappresenta una società abbastanza giovane, nata nel giugno del 2021, pronta a supportare tutte quelle aziende che desiderano rimuovere completamente l'uso della carta, così da digitalizzare qualunque tipo di documento, renderlo accessibile dovunque e soprattutto evitare inutili sprechi di carta, aiutando e rispettando l'ambiente. La partnership tra questi due servizi riuscirà sicuramente a migliorare l'intera esperienza aziendale.