Qual è la migliore Carta di Credito di oggi? 5 motivi per scegliere Carta YOU

Carta YOU è una Carta di Credito gratuita emessa da Advanzia Bank. Si tratta di una carta Mastercard, accettata in tutto il mondo, che può rappresentare lo strumento giusto per effettuare pagamenti. Ad oggi, Carta YOU è una serie candidata al titolo di “migliore Carta di Credito” sul mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di uno strumento di pagamento accessibile ed economico. Per richiedere la Carta di Credito è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

5 motivi per scegliere Carta YOU come propria Carta di Credito

A sostenere la candidatura di Carta YOU di Advanzia Bank come migliore Carta di Credito del momento sono almeno 5 motivi:

si tratta di una Carta Mastercard , accettata in tutto il mondo e utilizzabile per fare acquisti, anche online, in sicurezza

, accettata in tutto il mondo e utilizzabile per fare acquisti, anche online, in sicurezza il canone è zero; a differenza della maggior parte delle Carte di Credito, Carta YOU non presenta costi fissi nonostante non richieda l’apertura di un conto corrente d’appoggio

a differenza della maggior parte delle Carte di Credito, Carta YOU non presenta costi fissi nonostante non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi , anche se effettuati all’estero, eliminando così i costi di utilizzo della Carta di Credito

, anche se effettuati all’estero, eliminando così i costi di utilizzo della Carta di Credito è inclusa una polizza viaggi gratuita

è possibile rateizzare le spese sostenute con Carta YOU

Le caratteristiche di Carta YOU sono, quindi, ideali per chi è alla ricerca di una buona Carta di Credito. L’assenza di costi e i vari servizi aggiuntivi disponibili, inoltre, rendono Carta YOU una delle migliori opzioni sul mercato.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito ufficiale:

Per inviare la richiesta bastano pochi minuti. Advanzia Bank completerà la valutazione in merito all’emissione della carta in pochi giorni e invierà la carta fisica all’indirizzo fornito dall’utente. Il plafond viene stabilito dopo la richiesta del cliente. Inizialmente è di importo contenuto (alcune centinaia di euro) ma potrà essere incrementato successivamente in base alle proprie necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.