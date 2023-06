Qualcomm lancia Snapdragon 4 Gen 2: gli smartphone di fascia bassa sono più potenti

Qualcomm Technologies, Inc. annuncia la piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 2, nuovo chipset concepito per potenziare gli smartphone di fascia medio-bassa e rendere la loro esperienza d’uso molto più fluida e versatile. Andiamo a scoprire gli aggiornamenti rispetto alla generazione passata e quali smartphone potrebbero vedere per primi la sua introduzione sotto la scocca.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2: le specifiche

Snapdragon 4 Gen 2 è ricco di aggiornamenti sostanziali firmati Qualcomm, a partire dalla sua produzione a quattro nanometri che migliora l’efficienza complessiva della piattaforma e anche la durata della batteria. Le CPU Qualcomm Kryo arrivano a un massimo di 2,2 GHz e la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+ è in grado di ricaricare fino al 50% della batteria in soli 15 minuti.

Lato display si segnala il supporto ai pannello FHD+ a 120Hz per una maggiore chiarezza e uno scorrimento fluido e senza interruzioni, mentre il comparto fotocamera nota il supporto alla stabilizzazione elettronica dell’immagine, alla messa a fuoco automatica più rapida e al Multi Camera Temporal Filtering (MCTF), integrato nell’hardware per garantire una maggiore riduzione del rumore per video in alta qualità.

Non può mancare l’intelligenza artificiale, che si manifesta tramite l’ottimizzazione del comparto fotocamera. Ogni fotografia in condizioni di scarsa illuminazione verrà prontamente migliorata dagli algoritmi per garantire immagini nitide e dettagliate in ambienti poco luminosi. Infine, latto connettività figura il sistema Modem-RF Snapdragon X61 5G per raggiungere velocità incredibili e supporto per un maggior numero di reti, frequenze e larghezze di banda a livello globale.

I principali brand OEM, tra cui Redmi e vivo, adotteranno Snapdragon 4 Gen 2, con dispositivi commerciali che dovrebbero essere annunciati nella seconda metà del 2023.