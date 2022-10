Quale la VPN che usa la migliore crittografia end-to-end

Parlare di crittografia equivale a tirare in ballo un testo codificato per renderlo illeggibile a chi non conosce la corretta chiave di decifrazione. Oltre che da altri software, viene usata dalle VPN.

Non è un metodo recente, ma soltanto in tempi moderni è diventata ancora più sofisticata grazie ai potenti computer, raggiungendo in questo modo standard elevatissimi.

Esistono due tipi di crittografia: simmetrica, in cui utente e destinatario usano la medesima chiave di decifrazione per comunicare, e asimmetrica, in cui le chiavi sono due, una privata e l’altra pubblica.

NordVPN usa la crittografia end-to-end, che è la migliore crittografia asimmetrica. In questo caso specifico, abbiamo due intermediari, ossia i servizi preposti a smistare i messaggi, che non possono accedere alle chiavi private, poiché generate dall’utente stesso sul suo dispositivo.

Ciò sta a significare che soltanto il mittente e il destinatario sono in grado di conoscere il contenuto dei messaggi che si scambiano.

NordVPN ha il compito di crittografare il traffico dati degli utenti e offuscare il loro indirizzo IP.

VPN a protezione dei dati

NordVPN può essere considerato un servizio a tutto tondo. Infatti, oltre alla VPN, mette a disposizione un servizio password manager chiamato NordPass e un altro strumento crittografico chiamato NordLocker.

Tornando al servizio in questione, con un solo account si possono proteggere fino a 6 dispositivi fruibili dall'intero nucleo familiare.

L’app proprietaria è molto facile da usare, quindi non è necessario essere esperti di crittografia per usare NordVPN. Basta soltanto scegliere un server e connettersi.

NordVPN funziona su tutti i dispositivi. Stiamo parlando di smartphone, tablet, PC Windows e Mac, Smart TV, box Android e router.

Scegliendo NordVPN, gli utenti non permetteranno a nessuno di monitorare ciò che fanno su Internet, poiché l’indirizzo IP verrà modificato e la posizione virtuale oscurata.

