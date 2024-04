Quale VPN è la più veloce per il tuo streaming? ExpressVPN: 49% di sconto

Con la sempre più ampia diffusione delle piattaforme streaming e dei servizi online, la necessità di avere una connessione Internet sempre veloce e performante è ormai fondamentale. ExpressVPN – ora disponibile con uno sconto del 49% – è una delle poche soluzioni VPN che ti permette non solo di proteggere la tua navigazione, ma anche di mantenere inalterata la tua velocità di connessione per streaming sempre fluido e privo di buffering.

Perché ExpressVPN è l’ideale per lo streaming?

ExpressVPN offre una soluzione completa per proteggere la tua attività online, navigare in modo privato e sbloccare contenuti geograficamente limitati, il tutto con una velocità sorprendente. Con una rete ottimizzata costantemente, ExpressVPN dispone di server VPN sicuri in 105 paesi, consentendoti di goderti video in HD senza rallentamenti.

Con larghezza di banda e switch server illimitati, non ci sono limiti ai tuoi download e puoi cambiare posizione del server VPN quando lo desideri. Se pensi che il tuo provider stia limitando la tua larghezza di banda, sappi che ExpressVPN funziona come un piccolo “trucchetto” per dare un’accelerata alla tua connessione, a beneficio (anche) dello streaming.

Completano il quadro i numerosi protocolli VPN veloci utilizzati dal provider, tra cui Lightway e OpenVPN, che assicurano che la tua connessione funzioni sempre alla massima velocità. ExpressVPN offre inoltre una serie di vantaggi che la rendono la scelta ideale per proteggere la tua privacy online, come la crittografia avanzata e il supporto su tutti i dispositivi.

Puoi accedere a tutte le app ExpressVPN con larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti 24/7, il tutto con un incredibile sconto del 49% sul piano annuale, che include anche 3 mesi gratuiti. Il prezzo crolla così a soli 6,37 euro al mese, invece di 12,36. E se non sei completamente soddisfatto, hai una garanzia di rimborso entro 30 giorni.